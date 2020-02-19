Синоптики сообщили погоду на 19 февраля в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 19 февраля. Об этом информирует портал "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что днем в регионе будет ощущаться "дуновение Атлантики" – будет тепло и сыро. В отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса тепла, по области столбики термометров поднимутся до плюс 5 градусов", – сообщается на портале.

Уточняется, что будет дуть юго-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке в 742 миллиметра ртутного столба.

Специалисты добавляют, что в столице установилась наиболее неблагоприятная погода для метеозависимых людей – остается пониженным показатель содержания кислорода в воздухе, а атмосферное давление приблизится к норме лишь вечером.

В группе наибольшего риска – москвичи с хронической кислородной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, остается повышенной вероятность роста острых респираторных и простудных заболеваний.

Ранее москвичам пообещали апрельскую погоду на текущей неделе. Синоптики сообщали, что климатическая норма будет превышена на 10–12 градусов. При этом вся неделя будет богата на температурные рекорды.