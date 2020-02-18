В Москве зацвела верба

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В Москве начала зацветать верба. Почки на ветках растения стали замечать на юге столицы и в районе реки Химки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя пресс-службы Мосприроды.

Цветение вербы оказалось спровоцировано аномально теплой погодой. В ведомстве предположили, что в связи с этим в Москве вегетационный период растений начнется раньше обычного.

"Есть так называемая сумма эффективных (активных) температур, или сумма тепла, необходимого для развития растений и некоторых животных, – это сумма средних суточных температур воздуха за определенный период. Когда, например, растение набирает такую сумму температур, то оно просыпается", – рассказали в пресс-службе.

К проблеме могут привести заморозки, о которых говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В январе сообщалось, что в "Аптекарском огороде" из-за аномальных температур зацвели подснежники. В середине месяца воздух прогрелся до отметки +4 градуса, что побило рекорд почти столетней давности.

В "Аптекарском огороде" зацвели подснежники

Во вторник, 18 февраля, погода в Москве побила температурный рекорд 1949 года. Столбики термометров в столице в 5 утра поднялись до 5 градусов выше нуля.

Синоптики отмечают, что 20 февраля циклон покинет столичный регион. Так, в дневные часы в Москве ожидается до плюс 3–5 градусов. При этом в столице продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение продлено до вечера среды.