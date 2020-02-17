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Москва 24

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Общество

09:53

Сильные морозы вернутся в Россию в марте

общество погода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В марте в России ожидаются сильные морозы. Синоптики не исключают, что столбики термометров могут опуститься до 10 градусов ниже нуля, сообщает ТАСС.

"В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены", – заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вместе с тем он прогнозировал повышение температур в ближайшее время. По словам Вильфанда, синоптическая весна придет в европейскую часть России раньше обычного из-за аномально теплой зимы.

Ранее сообщалось о том, что на Москву надвигается тепло. Синоптики утверждают, что показатели превысят норму минимум на 10 градусов.

В понедельник, 17 февраля, жителей столицы предупредили о сильном ветре с порывами 14–19 метров в секунду. Предупреждение действует до 18:00.

Москвичам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Владельцев авто призвали не парковать машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций. Кроме того, в ведомстве посоветовали не оставлять без присмотра детей.

На Москву придет тепло и сильный ветер

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