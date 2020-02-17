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Общество

07:13

Москвичей предупредили о сильном ветре

общество город погода

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В столичном главке МЧС распространили экстренное предупреждение о сильном ветре.

"В Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 14–19 метров в секунду", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Предупреждение действует до 18:00 17 февраля.

В связи с этим москвичам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Владельцев авто призвали не парковать машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций. Кроме того, в ведомстве посоветовали не оставлять без присмотра детей.

Ранее в столице продлили повышенный уровень опасности до вторника из-за усиления ветра.

Помимо этого, синоптики сообщали, что новая рабочая неделя начнется с понижения атмосферного давления. Отмечалось, что оно может упасть до рекордно низких значений.

Также известно, что начало недели будет теплым – 17, 18, 19 февраля столбики термометров могут побить предыдущие температурные максимумы. Воздух прогреется до 3–5 градусов выше нуля. Несмотря на это метеоролог опроверг приход ранней весны в столицу.

Низкое атмосферное давление ждет москвичей на следующей неделе

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