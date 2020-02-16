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Общество

12:36

Повышенный уровень погодной опасности сохранится до полудня 18 февраля

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до 12:00 вторника, 18 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Погода потенциально опасна. Ветер 15 – 20 метров в секунду. Период предупреждения – с 12 часов 16 февраля до 12 часов 18 февраля", – заявили в Гидрометцентре России.

Утром воскресенья, 16 февраля, синоптики продлевали предупреждение об опасной погоде до понедельника. Что касается погоды в последний выходной, то вечером метеорологи прогнозируют ухудшение погоды.

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Местами не исключен небольшой снег. Максимальная температура воздуха – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность около 70 процентов. Содержание кислорода в воздухе сохранится в пределах нормы.

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