"Желтый" уровень опасности продлили в Москве до понедельника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до понедельника, говорится на сайте Гидрометцентра.

Погода будет потенциально опасна до 0:00 17 февраля. Между тем в воскресенье, 16 февраля в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, передает портал "Метеоновости".

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Местами не исключен небольшой снег. Максимальная температура воздуха – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность около 70 процентов. Содержание кислорода в воздухе сохранится в пределах нормы.

При этом остается вероятность недомогания и обострения у людей с хроническими заболеваниями, ослабленных и с симптомами переутомления и психоэмоциональными нарушениями.

Гидрометцентр ранее сообщил, что на следующей неделе в Москве усилится ветер, а температура в начале недели поднимется до плюс 5 градусов.