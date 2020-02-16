Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05:35

"Желтый" уровень опасности продлили в Москве до понедельника

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до понедельника, говорится на сайте Гидрометцентра.

Погода будет потенциально опасна до 0:00 17 февраля. Между тем в воскресенье, 16 февраля в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, передает портал "Метеоновости".

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Местами не исключен небольшой снег. Максимальная температура воздуха – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность около 70 процентов. Содержание кислорода в воздухе сохранится в пределах нормы.

При этом остается вероятность недомогания и обострения у людей с хроническими заболеваниями, ослабленных и с симптомами переутомления и психоэмоциональными нарушениями.

Гидрометцентр ранее сообщил, что на следующей неделе в Москве усилится ветер, а температура в начале недели поднимется до плюс 5 градусов.

Аномально теплая погода сохранится в Москве

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика