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Москва 24

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Общество

17:08

Зимняя погода в Москве продержится до конца марта

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метеорологическая и климатическая зима в Москве может задержаться почти до конца марта. Синоптики предполагают, что морозы еще возможны, сообщает ТАСС.

"Средняя температура ниже ноля была у нас вчера, поэтому рано еще расслабляться, что зима закончилась. Зима не закончилась, по климату у нас и март считается зимним месяцем", – заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам специалиста, погода еще достаточно переменчива, несмотря на сильное потепление. Окончание зимы наступит только при сочетании всех показателей – календарному, метеорологическому, климатическому и астрономическому.

"Астрономическая весна начинается у нас 20 марта, по климату у нас устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль – 25 марта. Это очень далекие сроки", – подчеркнула метеоролог.

Мнение Макаровой разделяют не все специалисты. В частности, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов уверен, что похолодание в столице не ожидается.

"Думаю, зима уже закончилась и мы в какой-то степени переходим в весну, морозов, я думаю, уже не будет", – заявил климатолог.

Ожидается, что на предстоящей неделе в Москве и Московской области усилится ветер (до 8-13 метров в секунду), а также станет значительно теплее – до плюс 5 градусов. Виноват в очередном изменении погоды атлантический циклон.

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