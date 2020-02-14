Москва 24: какая погода будет 23 февраля и 8 Марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

20 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Роман Вильфанд даст прогноз на 23 февраля и 8 Марта, а также ответит на вопросы:



в чем причины теплой зимы?

ожидаются ли резкие скачки температур?

влияют ли климатические катаклизмы, в том числе глобальное потепление, на экономические и социальные процессы?

Смотрите трансляцию 20 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.