Метеоролог опроверг приход ранней весны в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начало следующей недели может оказаться рекордно теплым. Ожидается, что 17, 18, 19 февраля столбики термометров побьют предыдущие температурные максимумы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Воздух прогреется до 3–5 градусов выше нуля, ночью он будет остывать не ниже 0–3 градусов. Однако о весне говорить пока преждевременно, сообщил он "Вечерней Москве".

"Март в России по климатическим канонам – месяц зимний. Положительное отклонение температуры от нормы будет постепенно сокращаться. И именно на март прогнозируются традиционные возвращения холодов", – подчеркнул Тишковец.

Тем не менее температурный фон окажется на 9–11 градусов выше климатической нормы февраля, что соответствует показателям начала апреля.

Будет преобладать пасмурное небо, прогнозируются осадки, преимущественно дожди. Из-за этого снег начнет бурно таять, так что в середине недели высота снежного покрова уменьшится до 1–2 сантиметров, при норме 36–38 сантиметров.

Низкое атмосферное давление ждет москвичей на следующей неделе



Кроме того, в понедельник, 17 февраля, в Москве будет дуть штормовой ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Тишковец призвал горожан быть осторожнее: возможны падение рекламных конструкций, деревьев, повреждения электропередачи. До 18 февраля продлен повышенный уровень погодной опасности.

Во второй половине недели немного похолодает. В четверг, 20 февраля, температура опустится до нуля, а осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега. А в воскресенье, 23 февраля, не исключен обильный снегопад, уточнил метеоролог.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов спрогнозировал окончание зимы в Москве и Подмосковье. Он предположил, что морозов уже не будет. По словам Семенова, теплая погода продержится до конца февраля, а в марте наступит настоящая календарная весна.

Однако главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова возразила, что метеорологическая и климатическая зима в Москве может задержаться почти до конца марта. Как и Тишковец, она подтвердила, что по климату март считается зимним месяцем.

Эксперт отметила, что погода достаточно переменчивая несмотря на потепление. По ее утверждению, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль возможен 25 марта.