Февраль 2020 года признан вторым самым теплым в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Февраль стал вторым самым теплым в истории метеонаблюдений. К такому выводу пришли ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века, сообщает "Мир 24".

Абсолютный рекорд тепла был установлен в 2016 году. Это связано с Эль-Ниньо – нагревом вод на экваторе Тихого океана, который резко повлиял на погоду. В сезоне-2019/2020 температура поднялась почти до максимальных значений без участия Эль-Ниньо.

Тенденция к потеплению наиболее выражена в Северном полушарии, где январь и февраль стали самыми теплыми с 1880 года. Ни на суше, ни в океане не зафиксировано рекордно низких температур.

Климатологи отметили, что площадь морского льда на обоих полюсах сократилась ниже среднего показателя 1981–2010 годов. Тем не менее в Антарктиде наблюдался самый высокий уровень февральского морского льда с 2015 года.

По прогнозам, четверг, 19 марта, станет в Москве самым теплым днем недели. Столбики термометров поднимутся до +6... +8 градусов, по области потеплеет до +9 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6-7 градусов.

В ночь на пятницу начнется похолодание. Ожидается от -2 до +3 градусов, днем – от +2 до +7. В пятницу преимущественно без осадков, а в субботу может пойти снег.