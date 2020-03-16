Синоптики обещали москвичам нулевую температуру и небольшой снег в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие выходные москвичей ожидает около нуля градусов и небольшие осадки в виде снега, сообщает Агентство "Москва".

В центре погоды "Фобос" рассказали, что в субботу и воскресенье направление переноса воздушных масс изменится и в тылу проходящего в середине недели циклона начнет поступать холодный арктический воздух, как было на прошлых выходных.

В то же время осадков будет не так много, как в минувшую субботу. Днем в выходные ожидается около нуля градусов, а в ночные часы похолодает до минус 3–5 градусов.

В понедельник синоптики предупредили о температурных аномалиях. По информации метеоспециалистов, ветер в городе стихнет и до среды сохранится штиль.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что повторения снегопада в столице в ближайшие дни не будет.

Ранее сообщалось, что четверть месячной нормы осадков выпало в ночь на воскресенье в Москве. Снегопад начался в столице 14 марта.

