Четверть месячной нормы осадков выпало в ночь на воскресенье в Москве

Фото: скриншот видео mobrep.ru

Около четверти месячной нормы осадков выпало вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Москве

15 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что за прошедшие 12 часов в столице выпало 9 миллиметров осадков при среднемесячной норме для марта в 35 миллиметров.

По прогнозам, днем в воскресенье ожидается от -2 до 0 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 12-15 метров в секунду.

Водителей призывают держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений, не парковать под рекламными щитами, деревьями и шаткими конструкциями.

В начале следующей недели ночью в городе ожидается температура в районе минус 7–9 градусов, а в области – до минус 12.