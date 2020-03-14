Возвращение зимы. Москвичей предупредили о метели и похолодании

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К вечеру субботы в столицу и Московскую область вернется зима и "задержится" до начала следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, метель начнется к полуночи, а на дорогах ожидается гололедица.

"Завтра мы проснемся при совершенно другой погоде: 6–7 градусов ниже нуля ночью, днем тоже будет ниже нуля, и снег будет лежать", – сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Отмечается, что в начале недели ночью в городе ожидается температура в районе минус 7–9 градусов, а в области – до минус 12.

Ранее Вильфанд рассказал, что вторая половина марта будет холоднее первой, а температуры ночью будут держаться на уровне нуля градусов. Он отметил, что не стоит рассчитывать на теплую весну только из-за зимних погодных аномалий.

По мнению Вильфанда, долгожданное тепло придет в регион не раньше середины апреля, когда, по прогнозам, днем воздух может прогреваться до 12 градусов тепла, а по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.

