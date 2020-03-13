Москвичей предупредили о снеге в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осадки в виде мокрого снега ожидают москвичей в выходные, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, будет ветрено и сыро. "В выходные дни у нас продолжится адвекция холодного воздуха. То есть ветер сохранится, ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду", – цитирует синоптика RT.

Позднякова уточнила, что наиболее "неблагоприятной и неожиданной" погода будет в воскресенье. Это связано с тем, что осадки начнутся вечером в субботу и будут идти всю ночь. Утром в воскресенье уже установится временный снежный покров, но особенно снег таять не будет из-за нулевых значений температуры.

В последующие дни интенсивные осадки сойдут на нет, однако холодная погода сохранится. Ночами температура может понижаться до -5 градусов. Дневная температура не превысит отметку ноль градусов.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

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