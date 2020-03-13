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Сергей Собянин попросил москвичей обратить внимание на штормовое предупреждение. 13 марта в столице ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

"Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра – до 25 метров в секунду. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны", – написал мэр в Twitter.

По данным синоптиков, погода опасна – есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

В столичном метрополитене также рекомендовали пассажирам отказаться от личного транспорта из-за сильного ветра. В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В префектурах округов Москвы также созданы оперативные группы для более быстрого устранения нештатных ситуаций.

Также департаменту образования рекомендовано не допускать детей к прогулкам в пятницу.

