Москвичей предупредили о сильном ветре в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице в связи с усилением ветра до вечера пятницы, 13 марта.

Росгидромет указал, что с 00:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный юго-западный ветер порывами 20-25 метров в секунду.

В МЧС советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

"Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

В столичном метрополитене также рекомендовали пассажирам отказаться от личного транспорта из-за сильного ветра.

В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы.