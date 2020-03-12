Москвичей предупредили о сильном ветре в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице в связи с усилением ветра до вечера пятницы, 13 марта.
Росгидромет указал, что с 00:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный юго-западный ветер порывами 20-25 метров в секунду.
В МЧС советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.
"Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".
В столичном метрополитене также рекомендовали пассажирам отказаться от личного транспорта из-за сильного ветра.
В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы.