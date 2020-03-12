Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:10

Мотоциклистам рекомендовали не торопиться с открытием сезона

транспорт город общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным мотоциклистам рекомендовано не выезжать на дороги, так как, несмотря на теплую погоду, ночью держатся минусовые температуры, а в ближайшие выходные возможен снег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.

"Водители, будьте бдительны, так как на дорогах появляются новые участники дорожного движения. При этом ЦОДД напоминает, что до начала мотосезона еще далеко. Ночью еще стабильно держится минусовая температура, а на выходных прогнозируют снег", – говорится в сообщении.

В ЦОДД подчеркнули, что с начала этого года произошло уже восемь аварий с участием мототранспорта.

Также автомобилистам не рекомендовали торопиться со сменой резины на летнюю.

Ранее в столице ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 23:00 13 марта.

Кроме того, в Москве к концу недели ожидается похолодание. В выходные дни столбик термометра опустится до минусовых значений.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика