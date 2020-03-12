Мотоциклистам рекомендовали не торопиться с открытием сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным мотоциклистам рекомендовано не выезжать на дороги, так как, несмотря на теплую погоду, ночью держатся минусовые температуры, а в ближайшие выходные возможен снег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.

"Водители, будьте бдительны, так как на дорогах появляются новые участники дорожного движения. При этом ЦОДД напоминает, что до начала мотосезона еще далеко. Ночью еще стабильно держится минусовая температура, а на выходных прогнозируют снег", – говорится в сообщении.

В ЦОДД подчеркнули, что с начала этого года произошло уже восемь аварий с участием мототранспорта.

Также автомобилистам не рекомендовали торопиться со сменой резины на летнюю.

Ранее в столице ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 23:00 13 марта.

Кроме того, в Москве к концу недели ожидается похолодание. В выходные дни столбик термометра опустится до минусовых значений.