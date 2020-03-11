Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:51

Москвичей предупредили о сильном ветре

город погода

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра. Об этом передает Гидрометцентр России.

Действие предупреждения продлится с 23:00 11 марта до 23:00 13 марта.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" рассказал, что в Москве в конце недели произойдет похолодание. По его словам, температура начнет падать уже с четверга, а в пятницу стоит ожидать появление заморозков.

В выходные температура и вовсе опустится ниже нуля, а ночью столбик термометра остановится на отметке минус шесть градусов.

Однако 11 марта москвичи еще смогут насладиться аномальным теплом. Максимальная температура воздуха в этот день составит от плюс шести до плюс восьми градусов.

Аномальное тепло по-своему влияет и на столичные флору и фауну. Недавно раньше времени в Москве проснулись клещи, бабочки и божьи коровки. В Московском зоопарке на месяц раньше вышли из спячки медведи и сурки. Аномальное тепло спровоцировало и раннее цветение березы, подснежников и другой весенней флоры.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика