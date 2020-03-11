Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра. Об этом передает Гидрометцентр России.

Действие предупреждения продлится с 23:00 11 марта до 23:00 13 марта.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" рассказал, что в Москве в конце недели произойдет похолодание. По его словам, температура начнет падать уже с четверга, а в пятницу стоит ожидать появление заморозков.

В выходные температура и вовсе опустится ниже нуля, а ночью столбик термометра остановится на отметке минус шесть градусов.

Однако 11 марта москвичи еще смогут насладиться аномальным теплом. Максимальная температура воздуха в этот день составит от плюс шести до плюс восьми градусов.

Аномальное тепло по-своему влияет и на столичные флору и фауну. Недавно раньше времени в Москве проснулись клещи, бабочки и божьи коровки. В Московском зоопарке на месяц раньше вышли из спячки медведи и сурки. Аномальное тепло спровоцировало и раннее цветение березы, подснежников и другой весенней флоры.