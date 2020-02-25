Сурки в Московском зоопарке проснулись раньше положенного срока

Фото: vk.com/moscow_zoo

Сурки проснулись в Московском зоопарке раньше положенного срока из-за ранней весны. Обычно зверьки выходят из спячки в первую неделю марта, а если зима выдалась морозной и снежной, то могут и дольше спать, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, самки Сара, Нагайна и самец Арчи уснули рано, с приходом первых холодов в начале сентября. Благодаря накопленным за лето жировым запасам они засыпают на четыре-пять месяцев.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять еще в начале февраля.

"Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление. После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно", – приводятся в материале слова Акуловой.

Кроме того, в ближайшее время специалисты начнут будить тушканчиков. Животные провели больше четырех месяцев в специальных холодильных камерах. Следующими должны проснуться бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин. Сейчас хищники все еще остаются в своих искусственных берлогах, за их состоянием круглосуточно следят зоологи с помощью видеокамер.

Ранее зоозащитники предложили заменить сурка Фила, который ежегодно предсказывает наступление весны в штате Пенсильвания, заменить аниматронным роботом. С такой инициативой выступила международная Организация по борьбе за права животных (PETA).

Зоозащитники обратили внимание общественности на то, что каждый год 2 февраля Фила достают из его норы и он попадает в стрессовую ситуацию, потому что его окружает толпа и вспышки камер.

По мнению зооактивистов, работники Groudghog Club могли бы заменить живого зверька аниматронным сурком с искусственным интеллектом. Как утверждают специалисты, он также сможет предсказывать погоду, основываясь на анализе метеоданных.

