Сурок Фил из штата Пенсильвания предсказал скорую весну

Американский сурок Фил сделал свое ежегодное предсказание и пришел к выводу, что скоро уже наступит весна. В штате Пенсильвания 2 февраля прошел ежегодный праздник, и тысячи людей пришли посмотреть, как просыпается зверек.

По легенде, если Фил увидел свою тень, то морозы в этом году будут долгими – климатическая зима продлится еще минимум шесть недель. Если 2 февраля получился пасмурным днем, и сурок не увидел свою тень, то тепло наступит уже скоро.

Отмечается, что московские сурки положительных прогнозов не дали. Столичные звери вообще предпочли не просыпаться 2 февраля, рассказали сотрудники зоопарка. В этом московские сурки солидарны с российскими синоптиками: те объявили в Москве желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололедицы.

Также метеорологи предупредили москвичей, что на этих выходных и в начале следующей недели в столице вновь станет холоднее. Температура опустится до отметки -4...-9 градусов.

Панксатонский Фил – знаменитый лесной сурок из города Панксатони в Пенсильвании, США. Исторически за Филом закрепилась репутация предсказателя погоды. По традиции, во время "Дня сурка" люди пытаются определить, когда наступит климатическая весна. Популярность сурка Фила усилилась в том числе благодаря культовому фильму "День сурка" (1993) с Биллом Мюрреем в главной роли.