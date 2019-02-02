В Москве объявлен желтый уровень опасности

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В Москве объявлен желтый уровень погодный опасности в ночь на 3 февраля из-за тумана и гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение действует с 21:00 2 февраля до 9:00 3 февраля.

Ранее синоптики прогнозировали, что температура воздуха в столичном регионе в выходные и до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта. К середине недели в столицу вновь вернутся морозы. В ночь на среду, 6 февраля, температура опустится до отметки в -8...-13 градусов. Днем температура воздуха составит -4...-9 градусов.