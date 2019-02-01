Морозы вернутся в Москву к середине следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
В субботу, 2 февраля, в столице сохранится облачная погода, пройдет небольшой мокрый снег, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Температура днем составит от 0 до -2 градусов, ночью – от -2 до -4. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 3–8 метров в секунду. 3 февраля в городе потеплеет до +2 градусов. Ожидаются дождь и снег.
В понедельник, 4 февраля, также будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 0... +2 градуса. Во вторник – от +1 до -4 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду.
В ночь на среду, 6 февраля, в столицу вернутся морозы. Столбики термометров опустятся до отметки в -8... -13 градусов. Днем температура воздуха составит -4... -9 градусов. В городе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.
Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали столичным водителям сохранять бдительность на дорогах и не терять теплые варежки.
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