ЦОДД посоветовал не терять бдительность и варежки

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичным водителям следует сохранять бдительность на дорогах и не терять теплые варежки. Такие рекомендации дали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там напомнили, что в столице местами выпал снег, а местами образовался гололед. К ночи температура опустится до -4... -7 градусов.

Тепло и сыро в Москве сегодня. Но местами снежно, местами гололедно, предупреждает нас Гидрометцентр и призывает не терять на дорогах бдительности и тёплых варежек. К ночи это все особенно пригодится - температура опустится до -4-7, и все обледенеет. Так к нам пришёл февраль. pic.twitter.com/QMkHpj4Blo — ЦОДД (@gucodd) 1 февраля 2019 г.



Кроме того, жителей столичного региона предупредили о тумане. В Москве и области на 1 и 2 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столичном регионе в выходные и до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта.

Жителей многоквартирных домов попросили обратить внимание на представляющее потенциальную опасность скопление снега на козырьках балконов, подоконниках и выступающих элементах фасадов.