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17:58

ЦОДД посоветовал не терять бдительность и варежки

город погода

17:58

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичным водителям следует сохранять бдительность на дорогах и не терять теплые варежки. Такие рекомендации дали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там напомнили, что в столице местами выпал снег, а местами образовался гололед. К ночи температура опустится до -4... -7 градусов.


Кроме того, жителей столичного региона предупредили о тумане. В Москве и области на 1 и 2 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столичном регионе в выходные и до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта.

Жителей многоквартирных домов попросили обратить внимание на представляющее потенциальную опасность скопление снега на козырьках балконов, подоконниках и выступающих элементах фасадов.

город погода

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