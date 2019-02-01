Желтый уровень опасности объявили в Москве

Фото: /Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве и Московской области на 1 и 2 февраля из-за тумана.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 2 февраля в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и туман, температура воздуха в Москве – -4…-2, днем – -1…+1 градус.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столичном регионе в выходные и до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта. Этому способствует более интенсивное поступление теплого влажного морского воздуха из Южной Европы. 3 февраля сохранится гололедица, днем – +1…+3 градуса.