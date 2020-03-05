Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медведи в Московском зоопарке вышли из спячки на месяц раньше положенного срока из-за теплой погоды, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, проснулись 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и два гималайских медведя Алладин (26 лет) и Будур (25 лет).

В природе медведи впадают в зимнюю спячку, чтобы пережить период холодов. Зимой, когда земля покрыта снегом, трудно добывать пищу. Если хищник вовремя не погрузится в сон, от голода и усталости он может стать агрессивным и опасным.

В зоопарке медведей тоже погружают спячку, чтобы не нарушать естественные процессы организма и создать условия, приближенные к естественным. В период медвежьего сна зоологи регулярно меняли воду в их вольерах, поскольку им нужно питье даже во время спячки.

Когда звери почувствовали приближение весны, они начали медленно просыпаться, а через неделю после пробуждения специалисты первый раз принесли животным еду.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в зоосаде были готовы к тому, что медведи проснуться раньше срока.

"Поэтому еще в феврале специалисты круглосуточно следили за животными, а после их пробуждения начали готовить зверей к прогулкам в наружном вольере. С 6 марта Роза, Алладин и Будур станут выходить на улицу из своих уютных берлог", – приводятся в материале слова Акуловой.

Отмечается, что в спячку впадают не все медведи зоопарка. Так, всю зиму не спали белые медведи Мурма и Врангель. Их можно увидеть на новой территории зоосада. Не спят зимой и панды Диндин и Жуи.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о риске встретиться с агрессивными медведями. Косолапые проснулись из-за зимы, которая была аномально теплой. Известно, что уже была одна жалоба от жительницы Пушкинского городского округа, где замечен бурый медведь. Животное увидели недалеко от деревни Алешино. После того как стало известно об этом случае, Минэкологии начало проверку.

Планируется, что специалисты ведомства будут отгонять зверей от жилых районов, чтобы они не навредили людям. В это время года они представляют наибольшую опасность, так как могли очнуться после спячки раньше, чем обычно. Некоторые особи могут быть очень голодными и опасными, представляя серьезную угрозу для жителей Московской области.