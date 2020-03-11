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Москва 24

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Общество

06:57

Теплая погода сохранится в Москве в среду

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой дождь и до 8 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 11 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта.

Максимальная температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Синоптики отмечают, что понижение кислородного фона не отразиться на лицах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее говорилось, что дождливая оттепель в Москве продлится до конца недели. До четверга, 12 марта, погоду в столичном регионе будет формировать циклон.

В этой связи будет облачно, высока вероятность дождей. Температура будет по-прежнему выше климатической нормы.

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