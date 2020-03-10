Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей столичного региона предупредили о пониженном атмосферном давлении на предстоящей неделе, сообщает Агентство "Москва".
По данным центра погоды "Фобос", будет облачно, днем временами будут идти дожди, которые после 15:00–16:00 будут ослабевать и прекращаться. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Во вторник воздух днем прогреется до 6–8 градусов. В то же время будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость составит 3–8 метров в секунду.
В среду столичный регион ощутит приближение очередного циклона с северо-запада. В течение дня местами будут идти дожди. Ночью ожидается +4... +6 градусов, днем – +7... +9 градусов. Ветер южных направлений, пока несильный – 3–8 метров в секунду. Давление будет активно падать и к вечеру среды составит уже 734 миллиметра ртутного столба.
В четверг циклон будет уходить на восток. Характер погоды не изменится, но температура немного понизится. Ночью ожидается 3–5 градусов, днем – 7–9 градусов. Ветер усилится до 7–12 метров в секунду, а в порывах – до 12–17. Продолжит падать атмосферное давление, оно будет существенно ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба.
В пятницу на территории региона пройдет холодный атмосферный фронт. Днем кратковременные дожди будут местами переходить в мокрый снег. В вечерние часы ожидается 2–4 градуса выше нуля, днем – 5–7. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. Давление понизится до 730 миллиметров ртутного столба.
Очередной температурный рекорд был побит в Москве. Накануне на базовой столичной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 11,3 градуса. Предыдущее рекордное значение было установлено в 2017 году.
До этого температурные рекорды по теплу были побиты 7 и 8 марта. 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, что на 3 градуса больше максимума в тот же день 2002 года. В Международный женский день столбик термометра зафиксировал 8,6 градуса – то есть на 0,3 градуса выше, чем в 2014 году.
По предварительным прогнозам синоптиков, в дневные часы вторника и среды (10 и 11 марта соответственно) ожидается примерно 8–10 градусов тепла. К выходным погода испортится, вплоть до заморозков.
Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, во вторник, 10 марта, Москву накроет атмосферный фронт. В столице выпадет примерно 30% от месячной нормы осадков.
Воздух в Москве прогрелся до рекордного значения
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