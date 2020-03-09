Рекордное тепло и арктические холода: синоптик дал прогноз погоды на неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордно теплая погода без существенных осадков установится в столице в понедельник, 9 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что местами будет облачно, не исключены незначительные осадки в виде дождя. Максимальная температура в Москве – плюс 8–10 градусов, в Подмосковье – плюс 6-11, передает РИА Новости. Это может повторить рекорд 2017 года, когда столбики термометров показывали плюс 10 градусов.

Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 750 миллиметров ртутного столба. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Во вторник, 10 марта, город накроет атмосферный фронт. Синоптик уточнил, что выпадет до 30% от месячной нормы осадков – до 10 миллиметров осадков. Ночью прогнозируется плюс 3–5, днем – не выше плюс 5–7 градусов.

В среду и в четверг при достаточно пасмурной погоде и коротких дождях температура продолжит медленно понижаться. Ночью 11 марта похолодает до плюс 2–4, днем – до плюс 7–9. 12 марта ночью показатели останутся такими же, днем – плюс 5–7.

Однако с пятницы, 13 марта, Тишковец спрогнозировал возвращение арктических холодов. Дневные температуры окажутся на отметках в районе плюс 3–5 градусов. Будут идти ливни с мокрым снегом, скорость штормового ветра может достигать 23 метров в секунду.

Синоптик добавил, что в субботу станет еще холоднее. Локальные осадки в основном будут в виде мокрого снега.

Ночью столбики термометров опустятся примерно до нуля, днем – от 0 до плюс 2. Сформируется неустойчивый снежный покров – не более 1 сантиметра.

В воскресенье и начиная со следующей недели станет солнечно, но морозы окрепнут – ночью от минус 2 до минус 7, днем около нуля. На дорогах возможна гололедица, заключил Тишковец.