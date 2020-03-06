Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:47

Прогноз о "малиновом" лете вызвал недоумение у синоптиков

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд критически оценил методику прогнозирования "малинового" лета в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, ранее озвученное специалистом центра погоды "Фобос" предположение слишком долгосрочное.

"Нам неясны критерии методологии такого прогноза. Эти сообщения вызывают легкое недоумение у специалистов Гидрометцентра. Мы приглашаем их выступить к нам с докладом о новой методике. Очень рады их приветствовать здесь", – заявил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян ждет "малиновое" лето. Этим выражением эксперт объяснил сходство с окрасом прогностических температурных карт.

Роман Вильфанд, в свою очередь, считает точным прогнозированием информацию о погоде за пять–шесть дней от дня составления графика. Он также назвал прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете ненаучным и заявил, что Гидрометцентр не будет пугать граждан подобными формулировками.

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, более жаркое лето, чем в 2019 году, будет принято россиянами без проблем. Она назвала опасными перепады в температуре, а если столбик термометра будет примерно на одном уровне, то на здоровье это не скажется.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика