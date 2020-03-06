Прогноз о "малиновом" лете вызвал недоумение у синоптиков

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд критически оценил методику прогнозирования "малинового" лета в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, ранее озвученное специалистом центра погоды "Фобос" предположение слишком долгосрочное.

"Нам неясны критерии методологии такого прогноза. Эти сообщения вызывают легкое недоумение у специалистов Гидрометцентра. Мы приглашаем их выступить к нам с докладом о новой методике. Очень рады их приветствовать здесь", – заявил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян ждет "малиновое" лето. Этим выражением эксперт объяснил сходство с окрасом прогностических температурных карт.

Роман Вильфанд, в свою очередь, считает точным прогнозированием информацию о погоде за пять–шесть дней от дня составления графика. Он также назвал прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете ненаучным и заявил, что Гидрометцентр не будет пугать граждан подобными формулировками.

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, более жаркое лето, чем в 2019 году, будет принято россиянами без проблем. Она назвала опасными перепады в температуре, а если столбик термометра будет примерно на одном уровне, то на здоровье это не скажется.

