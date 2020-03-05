Врач рассказал о пользе "малинового" лета

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Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева прокомментировала прогноз синоптиков о "малиновом" лете в 2020 году, сообщает ИА "НСН".

"Что касается лета, то если оно будет жарче, чем прошлое, то это прекрасно. Оно у нас никогда не будет таким, как на экваторе", – рассказала врач.

По ее словам, россияне адаптированы к такой погоде. "Опасно, когда бывают резкие перепады. А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов", – добавила Ярцева.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что это лето ожидается теплее обычного. Он назвал его малиновым, поскольку окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины.

Тишковец отметил, что лето 2020 года станет идеальным для здоровья людей. Теплее обычного будет и весной. В Международный женский день воздух может прогреться до +11 градусов.