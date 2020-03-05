Синоптики объяснили причины аномально теплого марта в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Одной из причин теплого марта в этом году стало отсутствие снежного покрова, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Почему мы ожидаем температуру в марте выше нормы? Дело в том, что обычно март – это зимний месяц. Обычно снег в столичном регионе начинает разрушаться только в конце марта. Но сейчас снега нет, во-первых. Во-вторых, земля не промерзла", – цитирует синоптика РИА Новости.
По словам Вильфанда, тепло, которое будет поступать от Солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и на уменьшение снежного покрова.
Минувшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. На территории всей страны был установлен рекордный температурный фон. Он превысил рекордный показатель зимы 2015–2016 года на 1,3 градуса.
В Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов за прошедшую зиму. По данным синоптиков, этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон 2019–2020 годов составила ноль градусов, что превысило норму на 7,7 градуса.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что очередной атлантический циклон придет в столицу накануне 8 марта, принеся с собой осадки в виде дождя и облачность. Температурная норма в то же время будет существенно превышать климатическую на семь градусов.
Изредка в марте будут возвращаться слабые заморозки, но дневные показатели термометров станут держаться в уверенном плюсе. Синоптики не исключают, что еще может выпасть небольшой снег, но это будет кратковременное явление.
Начало настоящей климатической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, наступит ко дню весеннего равноденствия, который в этом году придется на 20 марта.
Прошедшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в столичном регионе
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