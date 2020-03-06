В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд раскритиковал прогноз погоды на лето, которое в центре погоды "Фобос" назвали "малиновым", сообщает "Газета.ру".
Синоптик в шутку заметил, что для таких заявлений нужно иметь как минимум связь с космосом.
"Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это все общие слова. В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды. Так, топнув ногой, сказать, что лето будет прекрасным, нам не удастся. Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией. У нас вот хожу по этажу и вижу – нет таких людей. Не везет Гидрометцентру", – заявил Вильфанд.
По его мнению, прогноз центра "Фобос" не основывается на научных данных. Синоптик пообещал, что до конца месяца Гидрометцентр предоставит свой прогноз погоды на лето, однако вероятность того, что он сбудется, составляет всего 65%.
"Долгосрочные прогнозы делаются с вероятностью в 50%. Все остальное – это только шум", – заключил он.
Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что это лето ожидается теплее обычного. Он назвал его "малиновым", поскольку окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины.
Тишковец отметил, что лето 2020 года станет идеальным для здоровья людей. Теплее обычного будет и весной. В Международный женский день воздух может прогреться до +11 градусов.
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