Москвичам пообещали 10-градусное тепло на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В начале следующей неделе в столице сохранится теплая погода, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в пятницу днем воздух прогреется до плюс 8-10 градусов в городе и до плюс 6-11 – в Московской области. В субботу и воскресенье ситуация существенно не изменится.

"В понедельник, 9 марта, ожидается умеренный дождь, но температуры практически не изменятся. Ночью будет 2-7 градусов тепла, днем – 5-10. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5-10", – говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что одной из причин теплого марта в этом году стало отсутствие снежного покрова. По его словам, тепло, которое будет поступать от Солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и на уменьшение снежного покрова.

Минувшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. На территории всей страны был установлен рекордный температурный фон. Он превысил рекордный показатель зимы 2015–2016 годов на 1,3 градуса.

В Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов за прошедшую зиму. По данным синоптиков, этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон-2019/2020 годов составила ноль градусов, что превысило норму на 7,7 градуса.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что очередной атлантический циклон придет в столицу накануне 8 Марта, принеся с собой осадки в виде дождя и облачность. Температурная норма в то же время будет существенно превышать климатическую на семь градусов.

Изредка в марте будут возвращаться слабые заморозки, но дневные показатели термометров станут держаться в уверенном плюсе. Синоптики не исключают, что еще может выпасть небольшой снег, но это будет кратковременное явление.

Начало настоящей климатической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, наступит ко дню весеннего равноденствия, который в этом году придется на 20 марта.