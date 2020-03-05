Москвичам пообещали 10-градусное тепло на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В начале следующей неделе в столице сохранится теплая погода, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в пятницу днем воздух прогреется до плюс 8-10 градусов в городе и до плюс 6-11 – в Московской области. В субботу и воскресенье ситуация существенно не изменится.
"В понедельник, 9 марта, ожидается умеренный дождь, но температуры практически не изменятся. Ночью будет 2-7 градусов тепла, днем – 5-10. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5-10", – говорится в сообщении.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что одной из причин теплого марта в этом году стало отсутствие снежного покрова. По его словам, тепло, которое будет поступать от Солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и на уменьшение снежного покрова.
Минувшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. На территории всей страны был установлен рекордный температурный фон. Он превысил рекордный показатель зимы 2015–2016 годов на 1,3 градуса.
В Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов за прошедшую зиму. По данным синоптиков, этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон-2019/2020 годов составила ноль градусов, что превысило норму на 7,7 градуса.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что очередной атлантический циклон придет в столицу накануне 8 Марта, принеся с собой осадки в виде дождя и облачность. Температурная норма в то же время будет существенно превышать климатическую на семь градусов.
Изредка в марте будут возвращаться слабые заморозки, но дневные показатели термометров станут держаться в уверенном плюсе. Синоптики не исключают, что еще может выпасть небольшой снег, но это будет кратковременное явление.
Начало настоящей климатической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, наступит ко дню весеннего равноденствия, который в этом году придется на 20 марта.
Прошедшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в столичном регионе
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