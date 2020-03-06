Праздничные выходные в Москве будут облачными и дождливыми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная погода ждет москвичей в праздничные выходные – с 7 по 9 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову. Местами пройдут небольшие осадки.

По словам синоптика, погода в ближайшие дни будет определяться атлантическим циклоном. Наибольшее количество осадков обрушится на столицу 9 марта.

Ночами температура сохранится положительной – ожидается до плюс 3–5 градусов. Днем будет в пределах 7–9 градусов тепла. Такая температура превышает климатическую норму и соответствует примерно 20-м числам апреля.

В начале следующей неделе в столице сохранится теплая погода. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5–10.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что одной из причин теплого марта в этом году стало отсутствие снежного покрова. По его словам, тепло, которое будет поступать от Солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и на уменьшение снежного покрова.

Минувшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. На территории всей страны был установлен рекордный температурный фон. Он превысил рекордный показатель зимы 2015–2016 годов на 1,3 градуса.

В Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов за прошедшую зиму. По данным синоптиков, этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон-2019/2020 годов составила ноль градусов, что превысило норму на 7,7 градуса.

Начало настоящей климатической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, наступит ко дню весеннего равноденствия, который в этом году придется на 20 марта.