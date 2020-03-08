Температура в Москве 8 Марта побила 140-летний рекорд тепла

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В воскресенье, 8 Марта, температура воздуха в Москве стала рекордно теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы и области.
Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ к 06:00 воскресенья достигла 8,5 градуса. Такие значения стали рекордными за всю 140-летнию историю метеонаблюдений в городе. Окончательное значение нового рекорда станет известно к концу дня, отметили синоптики.
Прежний исторический максимум для 8 марта был установлен в 2014 году, когда воздух в городе прогрелся до 8,3 градуса.
В воскресенье в столице ожидается теплая и облачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха в городе прогреется максимум до +10 градусов, в области – до +11. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
В субботу, 7 марта, в столице был побит температурный рекорд 2002 года. Воздух в городе прогрелся до 11 градусов тепла. Таким образом, на 2 градуса был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный 18 лет назад.
Ранее сообщалось, что субботняя температура в Москве побила140-летний рекорд тепла. Тогда в столице столбики термометров поднялись до отметки в плюс 9 градусов.
Также синоптики рассказали, что в начале следующей недели в столице сохранится теплая погода. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5–10.
Температура воздуха в Москве побила все рекорды по теплу
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