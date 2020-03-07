Температурный рекорд 2002 года побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в субботу, 7 марта, побит температурный рекорд 2002 года. Воздух в столице прогрелся до 11 градусов тепла, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Сегодня в 14:00 температура воздуха в Москве на метеостанции ВДНХ достигла плюс 11 градусов. Таким образом, на 2 градуса был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 год", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодняшний день явился самым теплым с начала года. Настолько теплая погода установилась так рано впервые за историю метеонаблюдений.

В погодном центре прогнозируют, что рост температуры может продолжиться.

Ранее сообщалось, что субботняя температура в Москве побила140-летний рекорд тепла. Тогда в столице столбики термометров поднялись до отметки в плюс 9 градусов.

Также синоптики рассказали, что в начале следующей неделе в столице сохранится теплая погода. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5–10.