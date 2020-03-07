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Общество

14:38

Субботняя температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура в Москве в субботу, 7 марта, побила рекорд тепла 140-летней давности. Столбики термометров в столице поднялись выше 9 градусов со знаком плюс, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура 8,9 градуса и продолжает повышаться, значит днем будет 9,2–9,4 градуса выше нуля, то есть мы превысим предыдущий рекорд в 9 градусов", – приводит РИА Новости слова метеоролога.

Тем самым в столице установился новый рекорд за 140 лет метеонаблюдений.

Ранее был дан прогноз на выходные. Синоптики сообщали, что в субботу установится облачная погода, возможен небольшой дождь. Ожидалось, что воздух может прогреться до 11 градусов тепла.

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В начале следующей неделе в столице сохранится теплая погода. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5–10.

За минувшую зиму в Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов. По данным синоптиков, этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон-2019/2020 годов составила ноль градусов, что превысило норму на 7,7 градуса.

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