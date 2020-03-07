Теплую, но дождливую субботу пообещали москвичам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в субботу, 7 марта, сообщает портал "Метеоновости".

На погоду в этот день повлияет теплый сектор циклона. В Москве воздух прогреется до 9–11 градусов, в Подмосковье – до 11 градусов. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

По словам синоптиков, в столице и области сохраняется аномально теплая погода с повышенной влажностью воздуха и колебаниями атмосферного давления. Это формирует условия погодной гипоксии.

Ранее сообщалось, что погода в ближайшие дни будет определяться атлантическим циклоном. Наибольшее количество осадков обрушится на столицу 9 марта.

Ночами температура сохранится положительной – ожидается до плюс 3–5 градусов. Днем будет в пределах 7–9 градусов тепла. Такая температура превышает климатическую норму и соответствует примерно 20-м числам апреля.

В начале следующей неделе в столице сохранится теплая погода. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5–10.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что одной из причин теплого марта в этом году стало отсутствие снежного покрова. По его словам, тепло, которое будет поступать от Солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и на уменьшение снежного покрова.

Минувшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. На территории всей страны был установлен рекордный температурный фон. Он превысил рекордный показатель зимы 2015–2016 годов на 1,3 градуса.

В Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов за прошедшую зиму. По данным синоптиков, этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон-2019/2020 годов составила ноль градусов, что превысило норму на 7,7 градуса.

Начало настоящей климатической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, наступит ко дню весеннего равноденствия, который в этом году придется на 20 марта.