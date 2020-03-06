Россиянам пообещали новые температурные рекорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На предстоящих выходных в нескольких российских регионах будут побиты температурные рекорды. Об этом говорится на сайте центра погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что в столице на предстоящих выходных установится теплая погода, в городе воздух может прогреться до +11 градусов. При этом ожидается облачная с небольшим дождем погода.

В Санкт-Петербурге установится облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов.

"На Русском Севере граница между весной и зимой пройдет по Полярному кругу: севернее – небольшой мороз и снегопады, южнее – снег с дождем и оттепели", – сообщается на сайте.

Так, в Мурманске и Нарьян-Маре ожидается до пяти градусов мороза, в Архангельске – до семи, а в Сыктывкаре и Вологде – от нуля до пяти градусов выше нуля.

В Воронеже, Курске и Белгороде температура воздуха прогреется максимум до +16 градусов, в Нижнем Новгороде – до +8. В Пензе, Саранске и Ульяновске в выходные столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов, а в Астрахани ожидается потепление до +10 градусов.

В Ростове, Краснодаре и Ялте температура поднимется до 20–24 градусов выше нуля. На юге Дальнего Востока "погода будет изменчивой", возможны небольшие осадки. Во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по ночам возможны заморозки, дневная температура не будет подниматься выше пяти градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян ждет "малиновое" лето. Этим выражением эксперт объяснил сходство с окрасом прогностических температурных карт.

Роман Вильфанд, в свою очередь, считает точным прогнозированием информацию о погоде за пять–шесть дней от дня составления графика. Он также назвал прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете ненаучным и заявил, что Гидрометцентр не будет пугать граждан подобными формулировками.

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, более жаркое лето, чем в 2019 году, будет принято россиянами без проблем. Она назвала опасными перепады в температуре, а если столбик термометра будет примерно на одном уровне, то на здоровье это не скажется.

