Теплая и облачная погода ждет москвичей 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 8 марта, в столице ожидается теплая и облачная погода, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, местами пройдет дождь. Воздух прогреется до 8–10 градусов в городе, в Подмосковье ожидается от 6 до 11 градусов тепла. Ветер подует со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 7 марта, в столице был побит температурный рекорд 2002 года. Воздух в городе прогрелся до 11 градусов тепла. Таким образом, на 2 градуса был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный 18 лет назад.

Ранее сообщалось, что субботняя температура в Москве побила140-летний рекорд тепла. Тогда в столице столбики термометров поднялись до отметки в плюс 9 градусов.

Также синоптики рассказали, что в начале следующей недели в столице сохранится теплая погода. Во вторник, 10 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5–10.