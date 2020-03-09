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Общество

16:15

Температурный рекорд вновь побит в Москве

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Температурный рекорд в Москве снова оказался побит. Как передает "Интерфакс", на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 14:00 понедельника воздух прогрелся до плюс 11,3 градусов.

В метеобюро Москвы и Московской области сообщили, что предыдущее рекордное значение было установлено в 2017 году. Конкретные данные по наиболее высокой температуре станут известны к концу дня.

Ранее температурные рекорды по теплу были уже дважды побиты. Так, 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, что на 3 градуса больше максимума в тот же день 2002 года. В Международный женский день, 8 марта, столбик термометра зафиксировал 8,6 градуса – то есть на 0,3 градуса выше, чем в 2014 году.

По предварительным прогнозам синоптиков, в дневные часы вторника и среды (10 и 11 марта соответственно) ожидается примерно 8 – 10 градусов тепла. К выходным погода испортиться, вплоть до заморозков.

Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, во вторник, 10 марта, Москву накроет атмосферный фронт. В столице выпадет примерно 30 процентов от месячной нормы осадков.

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