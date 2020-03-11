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Экология

09:01

Орнитолог предсказал птичий беби-бум в Москве из-за ранней весны

экология общество погода

Фото: Агентство "Москва"

Зимующие в Москве птицы могут дать большое потомство в этом году из-за ранней весны, сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

По его словам, синички, дятлы, поползни, чижи, сойки, которые зимуют в столице, могут загнездиться раньше, поскольку на это их провоцирует кормовая база и высокая температура.

"Соответственно, они могут вывести потомство не один раз, а, например, дважды. Обычно при хороших условиях дают до двух выводов, а то, что сейчас творится, может спровоцировать так называемый беби-бум – птицы могут дать и до трех выводов. Такое вполне вероятно", – цитирует Мишина Агентство "Москва".

В Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов за прошедшую зиму. По данным синоптиков, этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон-2019/2020 составила ноль градусов, что превысило норму на 7,7 градуса.

Также москвичей предупреждали о новых аномалиях. Согласно прогнозам синоптиков, они ожидаются в течение марта.

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