Пик тепла ожидается в Москве 5 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 5 марта, температура в столице впервые с начала года поднимется до двузначных значений, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, воздух в этот день прогреется до 10–12 градусов тепла. Таким образом, климатическая норма будет превышена на 10–11 градусов. Синоптик заметил, что потепление принесет ветер с юго-востока.

В понедельник и вторник днем в ожидается 4–6 градусов тепла, в среду – 6–8 градусов. В пятницу температура снова пойдет на спад, и тем не менее воздух прогреется до 4–9 градусов, в субботу будет 5–10 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РБК, что очередной атлантический циклон придет в столицу накануне 8 Марта, принеся с собой осадки в виде дождя и облачность. Температурная норма в то же время будет существенно превышать климатическую на семь градусов.

Метеорологи обещают, что весна примет эстафету тепла и стартует с довольно высоких температурных позиций. К примеру, 5 марта может быть побит рекорд 1995 года, когда воздух в этот день прогрелся до плюс 8,9 градуса.

В дальнейшем положительное отклонение температуры от нормы сократится, но в среднем будет немного теплее положенного. Изредка в марте будут возвращаться слабые заморозки, но дневные показатели термометров станут держаться в уверенном плюсе. Снежный покров полностью исчезнет к 5 марта. Синоптики не исключает, что еще может выпасть небольшой снег, но это будет кратковременное явление.

Начало настоящей климатической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, наступит ко дню весеннего равноденствия, который в этом году придется на 20 марта.

Зима 2020 года в центральной России стала рекордно теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Превышена средняя температура зимнего сезона 59-летней давности – 1961 года. В частности, средняя температура воздуха в Москве ушедшей зимой оказалась положительной, составив 0,5 градуса. Таким образом, она превысила норму на 7,7 градуса. Синоптики указывают, что это при том, что российская столица является третьей в мире по холоду.