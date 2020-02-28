В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя температура в начале марта в столичном регионе окажется выше нормы, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Отрицательных показателей в первые пять дней весны не ожидается, передает РИА Новости.

По словам синоптика, к югу от Москвы столбики термометров превысят норму на семь–десять градусов. Речь идет о Тульской, Калужской, Рязанской областях, а также о Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой и Тамбовской, уточнил он.

В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях температура будет выше нормы на пять–шесть градусов, на четыре–пять градусов – в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми. На три–четыре градуса теплее прогнозируют показатели выше средней Волги, на восемь – в Ростовской и Астраханской областях, добавил Варакин.

Он констатировал, что весна пришла в центрально-европейский регион на месяц раньше срока, как и в Приморье.

"В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной. На юге от Москвы такая же ситуация, несмотря на кое-где выпавший снег", – поделился синоптик.

Он подчеркнул, что зима 2019–2020 годов может стать одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Варакин обратил внимание, что таких зим не было за последние 80 лет.

"У нас аномальный был январь, а скорее всего, будет и зима. По крайне мере, для московского региона и Центрального округа. Такой зимы не было, что у нас все три месяца очень аномально были теплыми: и декабрь, и январь, и февраль", – объяснил он.

Москвичам пообещали раннюю и теплую весну

В то же время глава ситуационного центра призвал не ждать повторения ситуации с жаркой погодой и пожарами 2010 года. Он заявил, что норма по осадкам будет выполнена и даже перевыполнена.

"Все-таки у нас еще неплохие предварительные прогнозы, что и в марте мы выполним норму по месячным осадкам, невзирая на отсутствие снега. Это все дает определенный гандикап, что до мая мы можем спать спокойно. Готовы, конечно, ко всему, но не аховая ситуация", – сообщил Варакин.

Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев ранее прогнозировал в городе умеренное лето. Климатолог считает, что температура предстоящим летом будет средней или чуть ниже средней. Он добавил, что закономерность аномально теплой зимы и в последующем умеренно теплого лета подтверждена многолетними данными.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что растения в столице начали готовиться к пробуждению в связи с аномальным теплом. Она пояснила, погода сейчас соответствует началу апреля. Однако цветение начнется не раньше апреля, отметила Позднякова.

"Иногда у нас в начале апреля бурно начинается вегетационный период, тогда, когда среднесуточная температура превышает отметку плюс пять градусов. Сейчас такой высокой температуры нет. Тем не менее, среднесуточная температура уже либо слабоотрицательная, либо слабоположительная, что привело к тому, что начался, как говорится, подготовительный период к вегетационному", – сказала она.

Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев считает, что аномально теплая зима в Москве и Подмосковье приведет к пробуждению лесных клещей раньше времени. Он полагает, что они выйдут из спячки в марте–апреле.