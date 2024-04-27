Песков заявил, что знаком со статьей WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

В Кремле ознакомились со статьей Wall Street Journal, в которой расписаны выводы американской разведки о непричастности Владимира Путина к смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Я видел этот материал", – сказал Песков.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, политик умер своей смертью. Он также отметил, что не считает Запад причастным к этому.

Между тем официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил о новом масштабном пакете антироссийских санкций из-за смерти Навального. По его словам, ввести новый пакет санкций против России попросил президент США Джо Байден, чтобы призвать российскую сторону к ответу по поводу ситуации с политиком.

В свою очередь, американский журналист Такер Карлсон назвал "идиотами" тех, кто считает, что РФ может быть причастна к смерти Навального. После в ЕС подтвердили согласование нового пакета санкций против РФ, а Британия ввела санкции против руководства колонии, в которой погиб Навальный.