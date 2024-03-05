Глава СВР заявил, что Навальный умер своей смертью

Фото: Агентство "Москва" (Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) умер своей смертью. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Так Нарышкин ответил на вопрос, были ли причастны к этой смерти западные силы.

"Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да", – сказал он.

Вместе с тем Нарышкин назвал отвратительным, но ожидаемым, что на Западе устраивают "такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным".

Политик погиб в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

Лидеры стран, входящих в G7, предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. Также США готовятся расширить антироссийские санкции из-за смерти политика.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО