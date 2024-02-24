Лидеры G7 пообещали России новые санкции в связи со смертью Навального

Фото: ТАСС/Eugene Hoshiko/POOL/EPA

Лидеры стран, входящих в Группу семи (G7), предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сказано в заявлении "Большой семерки".

"Мы привлечем к ответственности виновных в смерти Навального", – уточняется в документе.

При этом в заявлении сказано, лидеры G7 могут предпринять и другие действия, чтобы Россия, по их утверждению, ответила в связи с нарушением прав человека.

Ранее стало известно, что США готовятся расширить антироссийские санкции из-за смерти Алексея Навального.

До этого Минфин США 23 февраля ввел ряд санкций в отношении РФ. Так, ограничения затронули начальника ИК-3 в ЯНАО, где умер Навальный, Вадима Колинина, а также начальника управления ФСИН по ЯНАО Игоря Ракитина.

Навальный умер 16 февраля. Президент США Джо Байден встретился с его вдовой и дочерью, заявив, что "наследие Навального продолжит жить".



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО