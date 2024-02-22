Байден встретился в Калифорнии со вдовой и дочерью Навального

Фото: ТАСС/IMAGO/Pool via CNP/MediaPunch/www.imago-images.de/Yuri Gripas

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско (штат Калифорния) со вдовой и дочерью Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает ТАСС.

Байден выразил свои соболезнования Юлии и Дарье Навальным. Он также заявил, что "наследие Навального продолжит жить".

Кроме того, президент США подтвердил, что 23 февраля Вашингтон объявит о крупном пакете антироссийских санкций "в ответ на смерть Навального".

О смерти Навального стало известно днем 16 февраля. Он умер в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, самочувствие политика ухудшилось после прогулки, во время которой он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать его, но спасти его не удалось.