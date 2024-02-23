США будут расширять санкции против РФ из-за смерти Навального

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США готовятся расширять антироссийские санкции из-за смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сегодняшние меры были только началом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

По его словам, за последние несколько лет Минфин и Госдеп включили более 4 тысяч лиц и компаний в санкционные списки против России. Кирби подчеркнул, что это крупнейшие рестрикции, вводимые когда-либо в отношении крупной экономики.

Минфин США 23 февраля ввел ряд санкций в отношении РФ. В частности, они затронули начальника ИК-3 в ЯНАО, где умер Навальный, Вадима Колинина, а также начальника управления ФСИН по ЯНАО Игоря Ракитина.

Навальный скончался 16 февраля. Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с его вдовой и дочерью, заявив, что "наследие Навального продолжит жить".

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО