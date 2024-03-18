Боррель подтвердил согласование санкций против 30 лиц из-за смерти Навального

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Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали санкции против 30 физических и юридических лиц, якобы причастных к смерти политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мы решили ввести санкции против ответственных за убийство Алексея Навального, санкции против 30 человек и организаций", – цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили о согласовании указанных санкций. Они вступят в силу после публикации в "Официальном журнале ЕС". Предполагалось, что это произойдет до конца недели.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по ЯНАО, политику стало плохо после прогулки, и он практически сразу потерял сознание.

